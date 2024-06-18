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В Донецкой области российские оккупанты обезглавили бойца ВСУ

Валентина РоманенкоВторник, 18 июня 2024, 15:46
В Донецкой области российские оккупанты обезглавили бойца ВСУ
фото из ТГ Костина

В Донецкой области оккупанты обезглавили военнослужащего Вооруженных сил Украины, украинские прокуроры начали расследование.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин в соцсети Х

Детали: 17 июня 2024 года украинские военные получили информацию о том, что представители одного из подразделений оккупационных войск РФ в Волновахском районе Донецкой области отдали приказ подчиненным не захватывать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины и обезглавливать их.

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Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника.

Такие действия являются грубым нарушением статей Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, отмечают в ОГП.

В рамках следствия принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств происшествия. Проверяется причастность конкретных военнослужащих РФ к совершению этого преступления.

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Прямая речь Костина: "Это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор - не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста".

Темы: военные преступлениявойнаОфис генпрокурора
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