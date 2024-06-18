Дипломат РФ у Швейцарії намагався купити зброю та "небезпечні речовини" перед Самітом миру

Швейцарські органи безпеки завадили російському агенту, який працював дипломатом у Берні, придбати зброю та "небезпечні речовини" за кілька тижнів до Саміту миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tages-Anzeiger

Деталі: За інформацією спецслужб, російський агент "намагався придбати зброю та небезпечні речовини в кількох місцях у Швейцарії", зокрема, відвідав магазин, що належить швейцарсько-німецькому торговцю зброєю, але нічого не купив.

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Генеральна прокуратура Швейцарії підтвердила, що в межах розслідування правоохоронці "провели кілька обшуків у будинках разом із поліцейськими силами відповідних кантонів". Невідомо, чи когось арештували і чи перебуває хтось під вартою.

Путінського шпигуна у Швейцарії підозрюють у порушенні законів про військові матеріали та про заборону експорту зброї. Ще один підозрюваний перебуває під слідством за підозрою в порушенні законодавства про контроль за товарами.

Хоча російський дипломат користується імунітетом, Генеральна прокуратура Швейцарії звернулася до Федерального департаменту закордонних справ із проханням зняти його, а до Федеральної ради – з проханням дозволити кримінальне провадження.

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Щоправда, за інформацією Tages-Anzeiger, російський дипломат уже покинув Швейцарію.

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