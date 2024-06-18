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Дипломат РФ в Швейцарии пытался купить оружие и "опасные вещества" перед Саммитом мира

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 18 июня 2024, 17:20
Дипломат РФ в Швейцарии пытался купить оружие и опасные вещества перед Саммитом мира
Фото: Getty Images

Швейцарские органы безопасности помешали российскому агенту, который работал дипломатом в Берне, приобрести оружие и "опасные вещества" за несколько недель до Саммита мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tages-Anzeiger

Детали: По информации спецслужб, российский агент "пытался приобрести оружие и опасные вещества в нескольких местах в Швейцарии", в частности, посетил магазин, принадлежащий швейцарско-немецкому торговцу оружием, но ничего не купил.

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Генеральная прокуратура Швейцарии подтвердила, что в рамках расследования правоохранители "провели несколько обысков в домах вместе с полицейскими силами соответствующих кантонов". Неизвестно, арестовали ли кого-нибудь и находится ли кто-то под стражей.

Путинского шпиона в Швейцарии подозревают в нарушении законов о военных материалах и о запрете экспорта оружия. Еще один подозреваемый находится под следствием по подозрению в нарушении законодательства о контроле за товарами.

Хотя российский дипломат пользуется иммунитетом, Генеральная прокуратура Швейцарии обратилась в Федеральный департамент иностранных дел с просьбой снять его, а в Федеральный совет – с просьбой разрешить уголовное производство.

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Правда, по информации Tages-Anzeiger, российский дипломат уже покинул Швейцарию.

Предистория:

Темы: ШвейцарияРосcияразведка
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