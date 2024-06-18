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"Повернімо Європі велич" – Угорщина обрала гасло для головування в ЄС

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 18 червня 2024, 18:13
Повернімо Європі велич – Угорщина обрала гасло для головування в ЄС
Фото - Getty Images

Своїм гаслом під час головування в Раді Європейського Союзу в другому півріччі 2024 року Угорщина обрала фразу "Повернімо Європі велич" (Make Europe Great Again) за аналогією з експрезидентом США Дональдом Трампом.

Джерело: міністр у справах Європи угорського уряду Янош Бока оголосив на брифінгу 18 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: Бока розповів, що Угорщина головуватиме в Раді ЄС "як чесний брокер" та розглядає цю роль як можливість ініціювати дебати і задати напрямок у питаннях, які вважаються важливими.

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Окремо він зазначив, що Будапешт прагне "об'єктивного і надійного" розширення, в якому хоче досягти прогресу з усіма балканськими кандидатами, а також бачить "ентузіазм щодо розширення" у "Східному тріо" України, Молдови та Грузії.

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Бренд угорського головування, представлений на брифінгу, інтегрує прапори ЄС і Угорщини та кубик Рубика, відомий угорський винахід.

Гасло "Повернімо Європі велич", як пояснив європейський міністр, демонструє ідею, що ЄС може діяти самостійно. На питання про схожість із гаслом Трампа він відповів, що йдеться про продовження гасла попереднього угорського президентства про "сильну Європу" в 2011 році.

Протягом угорського головування заплановані близько 230 заходів, зокрема 16 неформальних зустрічей на рівні міністрів, а також неформальний саміт лідерів ЄС та саміт Європейської політичної спільноти в Угорщині.

Раніше ЗМІ повідомляли, що піврічне головування Угорщини у Раді ЄС зосередиться на боротьбі з нелегальною міграцією, інтеграції до ЄС Західних Балкан та навряд чи акцентуватиме на проблемах клімату.

Наприкінці грудня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що угорське головування в Раді Європейського Союзу в другій половині 2024 року буде "більше миротворчим", а метою Орбана є "окупувати Брюссель".

Теми: УгорщинаЄС
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