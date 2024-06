"Вернем Европе величие" – Венгрия выбрала лозунг для председательства в ЕС

Своим лозунгом во время председательства в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2024 года Венгрия выбрала фразу "Вернем Европе величие" (Make Europe Great Again) по аналогии с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Детали: министр по делам Европы венгерского правительства Янош Бока объявил на брифинге 18 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: Бока рассказал, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС "как честный брокер" и рассматривает эту роль как возможность инициировать дебаты и задать направление в вопросах, которые считаются важными.

Реклама:

The Hungarian Presidency of the Council of the European Union introduces its offical logo. 🇭🇺🇪🇺 #HU24EU pic.twitter.com/nT0gbS9fv4

Отдельно он отметил, что Будапешт стремится к "объективному и надежному" расширению, в котором хочет достичь прогресса со всеми балканскими кандидатами, а также видит "энтузиазм по расширению" в "Восточном трио" Украины, Молдовы и Грузии.

Бренд венгерского председательства, представленный на брифинге, интегрирует флаги ЕС и Венгрии и кубик Рубика, известное венгерское изобретение.

Лозунг "Вернем Европе величие", как пояснил европейский министр, демонстрирует идею, что ЕС может действовать самостоятельно. На вопрос о сходстве с лозунгом Трампа он ответил, что речь идет о продолжении лозунга предыдущего венгерского президентства о "сильной Европе" в 2011 году.

Introducing the official logo and motto of the Hungarian Presidency #HU24EU of the Council of the European Union. 🇭🇺🇪🇺 Make Europe Great Again 🇪🇺 pic.twitter.com/1Hl9SpJFkE