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"Вернем Европе величие" – Венгрия выбрала лозунг для председательства в ЕС

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 18 июня 2024, 18:13
Вернем Европе величие – Венгрия выбрала лозунг для председательства в ЕС
Фото - Getty Images

Своим лозунгом во время председательства в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2024 года Венгрия выбрала фразу "Вернем Европе величие" (Make Europe Great Again) по аналогии с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Детали: министр по делам Европы венгерского правительства Янош Бока объявил на брифинге 18 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: Бока рассказал, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС "как честный брокер" и рассматривает эту роль как возможность инициировать дебаты и задать направление в вопросах, которые считаются важными.

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Отдельно он отметил, что Будапешт стремится к "объективному и надежному" расширению, в котором хочет достичь прогресса со всеми балканскими кандидатами, а также видит "энтузиазм по расширению" в "Восточном трио" Украины, Молдовы и Грузии.

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Бренд венгерского председательства, представленный на брифинге, интегрирует флаги ЕС и Венгрии и кубик Рубика, известное венгерское изобретение.

Лозунг "Вернем Европе величие", как пояснил европейский министр, демонстрирует идею, что ЕС может действовать самостоятельно. На вопрос о сходстве с лозунгом Трампа он ответил, что речь идет о продолжении лозунга предыдущего венгерского президентства о "сильной Европе" в 2011 году.

В течение венгерского председательства запланированы около 230 мероприятий, в том числе 16 неформальных встреч на уровне министров, а также неформальный саммит лидеров ЕС и саммит Европейского политического сообщества в Венгрии.

Ранее СМИ сообщали, что полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС сосредоточится на борьбе с нелегальной миграцией, интеграции в ЕС Западных Балкан и вряд ли будет акцентировать внимание на проблемах климата.

В конце декабря Орбан заявлял, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а целью Орбана является "оккупировать Брюссель".

Темы: ВенгрияЕС
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