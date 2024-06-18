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Латвія оскаржить зняття санкцій ЄС із росолігархів Авена та Фрідмана

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 18 червня 2024, 20:04

Латвійський уряд 18 червня за поданням Міністерства юстиції вирішив подати апеляції на рішення Суду Європейського Союзу, який скасував санкції проти мільярдерів Петра Авена і Михаїла Фрідмана.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство LETA 

Деталі: В апеляції Латвія проситиме Суд ЄС не скасовувати санкції, запроваджені проти Авена та Фрідмана. Там наголошують, що на момент ухвалення санкцій існували докази причетності обох до підтримки російських керівників, відповідальних за анексію Криму і дестабілізацію України.

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Рішення Суду ЄС може оскаржити як Рада Європейського Союзу, так і держава ЄС. Латвія закликала Раду ЄС подати апеляцію, але її юридична служба та більшість держав-членів рекомендували цього не робити.

Нагадаємо, Суд Євросоюзу у квітні анулював рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти Авена і Фрідмана. Суд вказав, що підстави включення росолігархів у санкційний список не були достатньо обґрунтовані.

Рішення суду не стосувалось пізніших рішень Ради ЄС, тож санкції проти цих двох росіян досі діють. Вони також перебувають під санкціями США, Великої Британії, України та інших держав через близькість до російського диктатора Путіна.

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Авен і Фрідман є акціонерами "Альфа-Груп", частиною якого є Альфа-Банк, один із найбільших російських банків. Авен також має латвійське громадянство і проживає в Латвії зі своєю сім'єю з моменту російського вторгнення в Україну в 2022 році.

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Теми: Латвія
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