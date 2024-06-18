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Латвия обжалует снятие санкций ЕС с росолигархов Авена и Фридмана

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 18 июня 2024, 20:04

Латвийское правительство 18 июня по представлению Министерства юстиции решило подать апелляции на решение Суда Европейского Союза, который отменил санкции против миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство LETA

Детали: В апелляции Латвия будет просить Суд ЕС не отменять санкции, введенные против Авена и Фридмана. Там отмечают, что на момент принятия санкций существовали доказательства причастности обоих к поддержке российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

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Решение Суда ЕС может обжаловать как Совет Европейского Союза, так и государство ЕС. Латвия призвала Совет ЕС подать апелляцию, но ее юридическая служба и большинство государств-членов рекомендовали этого не делать.

Напомним, Суд Евросоюза в апреле аннулировал решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против Авена и Фридмана. Суд указал, что основания включения росолигархов в санкционный список не были достаточно обоснованы.

Решение суда не касалось более поздних решений Совета ЕС, поэтому санкции против этих двух россиян до сих пор действуют. Они также находятся под санкциями США, Великобритании, Украины и других государств из-за близости к российскому диктатору Путину.

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Авен и Фридман являются акционерами "Альфа-Групп", частью которого является Альфа-Банк, один из крупнейших российских банков. Авен также имеет латвийское гражданство и проживает в Латвии со своей семьей с момента российского вторжения в Украину в 2022 году.

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Темы: Латвия
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