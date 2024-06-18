Опитування: У Польщі погіршується ставлення до українських біженців

Громадяни Польщі через понад два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну менш прихильно ставляться до українських біженців в усіх сферах, за винятком згоди приймати українських дітей до польських шкіл.

Джерело: дослідження Варшавського університету та Економіко-гуманітарної академії у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita

Деталі: Згідно з дослідженням, лише 31% респондентів вважає, що Польща повинна обов'язково допомогти Україні (у січні 2023 року так вважали 62%), а "радше допомогти" – 43%. Група поляків, які виступають проти допомоги, збільшилася до 19%.

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72% польських респондентів вважають, що, попри війну з Росією, Польща повинна насамперед дбати про власні інтереси (протилежної думки дотримуються загалом 15%) – це стосується, в основному, експорту продовольства.

За два роки вдвічі зросла кількість респондентів, які тепер вважають, що Польща не повинна надавати додаткової підтримки Україні. Найбільше поляки підтримують матеріальну допомогу – тобто їжу та одяг, але кількість її прихильників зменшилася з 79% до 62%.

Лише 7% польських респондентів дуже позитивно оцінюють відносини Польщі з президентом Володимиром Зеленським, а 18% – категорично негативно.

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Наразі лише 17% поляків згодні прийняти біженців з України з можливістю розселення (понад рік тому так вважали 37%). 61% хочуть, щоб вони повернулися до України після війни.

Більшість поляків (95%) також вважають, що Польща має скорочувати виплати допомоги українським біженцям.

Інше опитування виявило, що найбільше симпатії в жителів Польщі викликають американці та італійці, натомість найбільше вони не люблять росіян, білорусів і ромів.