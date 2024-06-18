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Опрос: В Польше ухудшается отношение к украинским беженцам

Татьяна Олейник, Олег ПавлюкВторник, 18 июня 2024, 20:30
Опрос: В Польше ухудшается отношение к украинским беженцам
Фото - Getty Images

Граждане Польши спустя более двух лет с начала полномасштабного вторжения России в Украину менее благосклонно относятся к украинским беженцам во всех сферах, за исключением согласия принимать украинских детей в польские школы.

Источник: исследование Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita

Детали: Согласно исследованию, только 31% респондентов считает, что Польша должна обязательно помочь Украине (в январе 2023 года так считали 62%), а "скорее помочь" – 43%. Группа поляков, выступающих против помощи, увеличилась до 19%.

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72% польских респондентов считают, что, несмотря на войну с Россией, Польша должна прежде всего заботиться о собственных интересах (противоположного мнения придерживаются в целом 15%) – это касается, в основном, экспорта продовольствия.

За два года вдвое выросло количество респондентов, которые теперь считают, что Польша не должна оказывать дополнительной поддержки Украине. Больше всего поляки поддерживают материальную помощь – то есть еду и одежду, но количество ее сторонников уменьшилось с 79% до 62%.

Лишь 7% польских респондентов очень положительно оценивают отношения Польши с президентом Владимиром Зеленским, а 18% – категорически отрицательно.

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Сейчас только 17% поляков согласны принять беженцев из Украины с возможностью расселения (более года назад так считали 37%). 61% хотят, чтобы они вернулись в Украину после войны.

Большинство поляков (95%) также считают, что Польша должна сокращать выплаты помощи украинским беженцам.

Другой опрос показал, что больше всего симпатии у жителей Польши вызывают американцы и итальянцы, зато больше всего они не любят русских, белорусов и ромов.

Темы: Польшабеженцы
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