Вибори генсека НАТО: президент Румунії зніме свою кандидатуру на користь Рютте

Президент Румунії Клаус Йоганніс, який був претендентом на посаду генсека НАТО, найближчим часом зніме свою кандидатуру, відкривши шлях до цієї посади очільнику уряду Нідерландів Марку Рютте.

Джерело: NOS з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначає нідерландський мовник, після того, як Угорщина повністю підтримала кандидатуру Рютте, Йоганнісу, залишилося лише зняти свою кандидатуру.

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Джерела підтвердили NOS, що румунський президент зробить це найближчим часом.

Після цього Рютте матиме необхідну підтримку усіх країн-членів НАТО, щоб замінити Єнса Столтенберга на посаді генсека Альянсу.

Формальної процедури призначення генерального секретаря саміту НАТО не існує, але для цього потрібна згода всіх 32 членів Альянсу.

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Передісторія:

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що більше не виступає проти кандидатури Марка Рютте, який претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Одночасно президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що готовий підтримати кандидатуру Рютте в обмін на допомогу з посиленням ППО.

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи перспективи призначення наступника на цій посаді, вперше публічно заявив, що найбільше шансів на це має Рютте.

Читайте детальну статтю "ЄП" про "конкурс" на посаду генсека НАТО та його ймовірного переможця