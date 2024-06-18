Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Вибори генсека НАТО: президент Румунії зніме свою кандидатуру на користь Рютте

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 18 червня 2024, 20:46
Вибори генсека НАТО: президент Румунії зніме свою кандидатуру на користь Рютте
Клаус Йоганніс, фото: Getty Images

Президент Румунії Клаус Йоганніс, який був претендентом на посаду генсека НАТО, найближчим часом зніме свою кандидатуру, відкривши шлях до цієї посади очільнику уряду Нідерландів Марку Рютте.

Джерело: NOS з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначає нідерландський мовник, після того, як Угорщина повністю підтримала кандидатуру Рютте, Йоганнісу, залишилося лише зняти свою кандидатуру.

Реклама:

Джерела підтвердили NOS, що румунський президент зробить це найближчим часом.

Після цього Рютте матиме необхідну підтримку усіх країн-членів НАТО, щоб замінити Єнса Столтенберга на посаді генсека Альянсу.

 Формальної процедури призначення генерального секретаря саміту НАТО не існує, але для цього потрібна згода всіх 32 членів Альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Читайте детальну статтю "ЄП" про "конкурс" на посаду генсека НАТО та його ймовірного переможця

Теми: НАТОвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
НАТО
МЗС Китаю відповіло генсеку НАТО на звинувачення у сприянні війни проти України
П’ять союзників у НАТО витрачають на оборону вже понад 3% ВВП
Столтенберг пояснив заяву щодо ядерної зброї НАТО: йдеться про модернізацію, а не збільшення
Останні новини
22:21
ОновленоУ російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: