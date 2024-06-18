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Выборы генсека НАТО: президент Румынии снимет свою кандидатуру в пользу Рютте

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 18 июня 2024, 20:46
Выборы генсека НАТО: президент Румынии снимет свою кандидатуру в пользу Рютте
Клаус Йоханнис, фото: Getty Images

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который был претендентом на пост генсека НАТО, в ближайшее время снимет свою кандидатуру, открыв путь к этой должности главе правительства Нидерландов Марку Рютте.

Источник: NOS со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: Как отмечает нидерландский вещатель, после того, как Венгрия полностью поддержала кандидатуру Рютте, Йоханнису, осталось только снять свою кандидатуру.

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Источники подтвердили NOS, что румынский президент сделает это в ближайшее время.

После этого Рютте будет иметь необходимую поддержку всех стран-членов НАТО, чтобы заменить Йенса Столтенберга на посту генсека Альянса.

Формальной процедуры назначения генерального секретаря саммита НАТО не существует, но для этого требуется согласие всех 32 членов Альянса.

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Предистория:

Читайте подробную статью "ЕП" о "конкурсе" на должность генсека НАТО и его вероятном победителе

Темы: НАТОвиборы
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