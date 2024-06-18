Выборы генсека НАТО: президент Румынии снимет свою кандидатуру в пользу Рютте
Президент Румынии Клаус Йоханнис, который был претендентом на пост генсека НАТО, в ближайшее время снимет свою кандидатуру, открыв путь к этой должности главе правительства Нидерландов Марку Рютте.
Источник: NOS со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"
Детали: Как отмечает нидерландский вещатель, после того, как Венгрия полностью поддержала кандидатуру Рютте, Йоханнису, осталось только снять свою кандидатуру.
Источники подтвердили NOS, что румынский президент сделает это в ближайшее время.
После этого Рютте будет иметь необходимую поддержку всех стран-членов НАТО, чтобы заменить Йенса Столтенберга на посту генсека Альянса.
Формальной процедуры назначения генерального секретаря саммита НАТО не существует, но для этого требуется согласие всех 32 членов Альянса.
Предистория:
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что больше не выступает против кандидатуры Марка Рютте, который претендует на должность следующего генерального секретаря НАТО.
- Одновременно президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что готов поддержать кандидатуру Рютте в обмен на помощь с усилением ПВО.
- Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя перспективы назначения преемника на этом посту, впервые публично заявил, что больше всего шансов на это имеет Рютте.
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