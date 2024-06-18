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У Братиславі сотні людей вийшли на вулиці проти обмеження громадянських прав

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловВівторок, 18 червня 2024, 22:05
У Братиславі сотні людей вийшли на вулиці проти обмеження громадянських прав
ФОТО: CTK

У центрі столиці Словаччини, Братиславі сотні людей зібрались увечері 18 червня на знак протесту проти низки урядових пропозицій, які, на думку організаторів заходу, підривають основні громадянські права, інституційну свободу і загрожують захисту навколишнього середовища.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SME.sk

Деталі: Протест організували платформа "Відкрита культура!", Платформа за демократію, Кліматична коаліція, громадське об'єднання "Мир для України", а також організатори громадянських протестів з двадцяти міст Словаччини.

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Захід розпочався о 17:00 на площі Словацького національного повстання в Братиславі, звідки учасники маршу рушили до площі Свободи. Протестувальники скандували такі гасла, як "ми не дамо свободу" і "ми не будемо мовчати".

"Під час поточної парламентської сесії обговорюється низка законопроєктів, які підривають свободу і незалежність ЗМІ, загрожують захисту навколишнього середовища і основним громадянським правам", – заявили організатори.

Вони вказали зокрема на новий закон про суспільне мовлення та закон, що дозволяє вирубку дерев, на який наклала вето колишня президентка Словаччина Зузана Чапутова.

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Також вони згадали так званий "lex assassination" – комплекс заходів, покликаних забезпечити більшу безпеку для топполітиків Словаччини, а також обмежити право на зібрання або полегшити електронне стеження за людьми, підозрюваними в порушенні закону.

Його ініціювали після замаху на Роберта Фіцо 15 травня. Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула, який стверджував, що хотів "зашкодити здоров'ю" Фіцо, з політикою якого незгодний.

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Теми: Словаччина
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