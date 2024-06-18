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В Братиславе сотни людей вышли на улицы против ограничения гражданских прав

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 18 июня 2024, 22:05
В Братиславе сотни людей вышли на улицы против ограничения гражданских прав
ФОТО: CTK

В центре столицы Словакии, Братиславе сотни людей собрались вечером 18 июня в знак протеста против ряда правительственных предложений, которые, по мнению организаторов мероприятия, подрывают основные гражданские права, институциональную свободу и угрожают защите окружающей среды.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SME.sk

Детали: Протест организовали платформа "Открытая культура!", Платформа за демократию, Климатическая коалиция, общественное объединение "Мир для Украины", а также организаторы гражданских протестов из двадцати городов Словакии.

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Мероприятие началось в 17:00 на площади Словацкого национального восстания в Братиславе, откуда участники марша двинулись к площади Свободы. Протестующие скандировали такие лозунги, как "мы не дадим свободу" и "мы не будем молчать".

"Во время текущей парламентской сессии обсуждается ряд законопроектов, которые подрывают свободу и независимость СМИ, угрожают защите окружающей среды и основным гражданским правам", – заявили организаторы.

Они указали в частности на новый закон об общественном вещании и закон, разрешающий вырубку деревьев, на который наложила вето бывший президент Словакии Зузана Чапутова.

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Также они вспомнили так называемый "lex assassination" – комплекс мер, призванных обеспечить большую безопасность для топ-политиков Словакии, а также ограничить право на собрания или облегчить электронную слежку за людьми, подозреваемыми в нарушении закона.

Его инициировали после покушения на Роберта Фицо 15 мая. Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула, который утверждал, что хотел "навредить здоровью" Фицо, с политикой которого не согласен.

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Темы: Словакия
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