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Малюська закликав не вірити фейкам про перелік послуг, неможливих без військового квитка

Катерина ТищенкоСереда, 19 червня 2024, 01:29
Малюська закликав не вірити фейкам про перелік послуг, неможливих без військового квитка
Денис Малюська, фото з Facebook міністра

Міністр юстиції Денис Малюська закликав не вірити фейкам із телеграм-каналів щодо переліку конкретних державних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова: "У телеграм-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦС-ів). Це класичний фейк і ІПСО.

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Дійсно окремі послуги уже обмежені, а окремі будуть обмежуватись, але точно не за списками, опублікованими і придуманими тг-каналами. Не ведіться і слідкуйте за нормативно-правовими актами".

Деталі: Малюська окремо спростував фейк про те, що без військового квитка нібито не надаватиметься міжнародна правова допомога.

Водночас він не навів справжнього переліку держпослуг, які вже неможливі або будуть обмежуватись без наявності військово-облікового документа.

Теми: Малюськавійськовий облік
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