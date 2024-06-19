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Малюська призвал не верить фейкам о перечне услуг, невозможных без военного билета

Катерина ТищенкоСреда, 19 июня 2024, 01:29
Малюська призвал не верить фейкам о перечне услуг, невозможных без военного билета
Денис Малюська, фото из Facebook министра

Министр юстиции Денис Малюська призвал не верить фейкам из телеграмм-каналов относительно перечня конкретных государственных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа.

Источник: Малюська в Facebook

Прямая речь: "В телеграмм-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ЗАГС-ов). Это классический фейк и ИПСО.

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Действительно отдельные услуги уже ограничены, а отдельные будут ограничиваться, но точно не по спискам, опубликованным и придуманным тг-каналами. Не ведитесь и следите за нормативно-правовыми актами".

Детали: Малюська отдельно опроверг фейк о том, что без военного билета якобы не будет предоставляться международная правовая помощь.

В то же время он не привел настоящего перечня госуслуг, которые уже невозможны или будут ограничиваться без наличия военно-учетного документа.

Темы: Малюськавоинский учет
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