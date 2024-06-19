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На Харківщині СБУ викрила інформатора РФ, якого завербували через чат знайомств

Анастасія ПроцСереда, 19 червня 2024, 10:23
На Харківщині СБУ викрила інформатора РФ, якого завербували через чат знайомств
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Правоохоронці затримали російського інформатора, який через російську "подругу-журналістку" з чату знайомств передав окупантам дані про Сили оборони на Харківщини.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора 

Дослівно ОГП: "За даними слідства, у травні 2024 року на безробітного мешканця міста Дергачі, що знаходиться неподалік Харкова, через чат знайомств у месенджері вийшла громадянка РФ. 

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фото: Харківська обласна прокуратура

Вона нібито працює журналісткою та розповідає про події на Харківщині від звичайних місцевих мешканців. Саме ця дівчина виконувала роль "звʼязкової" між підозрюваним та російськими спецслужбами".

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що "журналістка" розпочала "романтичне спілкування" з підозрюваним, щоб той збирав та передавав їй інформацію про місця дислокації українських військових та техніки у Дергачах.

Чоловік обходив місто та приховано фотографував місця базування Сил оборони. Зазначається, що ця інформація була необхідна ворогу для завдання ракетних ударів та атак безпілотників по місту. 

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фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали інформатора "на гарячому", коли той фотографував спецтранспорт українських воїнів. У нього вилучили телефон, який зловмисник використовував для комунікації зі своєю російською "подругою" та зйомки військових об’єктів.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Теми: Харківська областьСБУпрокуратура
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