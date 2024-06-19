На Харьковщине СБУ разоблачила информатора РФ, которого завербовали через чат знакомств

Правоохранители задержали российского информатора, который через российскую "подругу-журналистку" из чата знакомств передал оккупантам данные о Силах обороны на Харьковщине.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно ОГП: "По данным следствия, в мае 2024 года на безработного жителя города Дергачи, что находится недалеко от Харькова, через чат знакомств в мессенджере вышла гражданка РФ.

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Она якобы работает журналисткой и рассказывает о событиях на Харьковщине от обычных местных жителей. Именно эта девушка выполняла роль "связной" между подозреваемым и российскими спецслужбами".

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Сообщается, что "журналистка" начала "романтическое общение" с подозреваемым, чтобы тот собирал и передавал ей информацию о местах дислокации украинских военных и техники в Дергачах.

Мужчина обходил город и скрыто фотографировал места базирования Сил обороны. Отмечается, что эта информация была необходима врагу для нанесения ракетных ударов и атак беспилотников по городу.

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители задержали информатора "на горячем", когда тот фотографировал спецтранспорт украинских воинов. У него изъяли телефон, который злоумышленник использовал для коммуникации со своей российской "подругой" и съемки военных объектов.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.