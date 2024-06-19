Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

На Харьковщине СБУ разоблачила информатора РФ, которого завербовали через чат знакомств

Анастасия ПроцСреда, 19 июня 2024, 10:23
На Харьковщине СБУ разоблачила информатора РФ, которого завербовали через чат знакомств
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители задержали российского информатора, который через российскую "подругу-журналистку" из чата знакомств передал оккупантам данные о Силах обороны на Харьковщине.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно ОГП: "По данным следствия, в мае 2024 года на безработного жителя города Дергачи, что находится недалеко от Харькова, через чат знакомств в мессенджере вышла гражданка РФ.

Реклама:
 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Она якобы работает журналисткой и рассказывает о событиях на Харьковщине от обычных местных жителей. Именно эта девушка выполняла роль "связной" между подозреваемым и российскими спецслужбами".

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Сообщается, что "журналистка" начала "романтическое общение" с подозреваемым, чтобы тот собирал и передавал ей информацию о местах дислокации украинских военных и техники в Дергачах.

Мужчина обходил город и скрыто фотографировал места базирования Сил обороны. Отмечается, что эта информация была необходима врагу для нанесения ракетных ударов и атак беспилотников по городу.

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители задержали информатора "на горячем", когда тот фотографировал спецтранспорт украинских воинов. У него изъяли телефон, который злоумышленник использовал для коммуникации со своей российской "подругой" и съемки военных объектов.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Темы: Харьковская областьСБУпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Харьковская область
Синегубов: В Волчанске круглосуточно идут уличные бои
10 тысяч военных и сотни единиц техники: на Луганщине россияне собрали "ударный кулак" - DeepState
Командир 125 бригады, которая защищала Харьковскую область, уходит с должности
Последние новости
23:03
США выделят более 3 млн на печать учебников для украинских школьников
22:57
Европейский инвестиционный банк планирует увеличить свои инвестиции в оборону
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
Все новости...
Реклама:
Реклама: