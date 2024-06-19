У Норвегії ексвагнерівця, який втік з РФ, засудили за побиття подруги й напад на бармена

Колишнього командира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який втік із Росії та намагався отримати в Норвегії політичний притулок, засудили до 120 днів тюремного увʼязнення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Barents Observer

Деталі: Медведєв отримав покарання за побиття своєї подруги та напад на бармена, який відмовився продати йому зайву порцію алкоголю. Ці злочини він скоїв восени 2023 року.

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Засуджений був сильно п'яний, коли відпочивав у пабі в місті Ставерн. Після того, як йому відмовили в продажу нових порцій алкоголю, він схопив бармена за сорочку й жбурнув в обличчя монети з чашки.

У вироку йдеться, що Медведєв також вимагав повернути йому ніж, який він раніше показував у тому ж барі, де залишив "на зберігання".

Тієї ж ночі він побив свою дівчину з ревнощів до літнього таксиста, який їх віз, і розлютився, що вона говорила телефоном із подругою. Лікарі діагностували в неї гематоми, укуси та дрібні крововиливи в оці.

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У вересні 2023 року норвезька поліція затримала екскомандира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва при спробі нелегального перетину кордону з Росією.

Втеча Медведєва з РФ до Норвегії в середині зими 2023 року потрапила на перші шпальти світових ЗМІ. Найманцю вдалося проникнути в прикордонну зону на Кольському півострові, що ретельно охороняється, а потім переправитися до Норвегії.

Медведєв побоювався за своє життя і попросив притулку в Норвегії. Він був свідком тортур і вбивств, скоєних групою Вагнера в Україні, і швидко підтвердив, що готовий свідчити в суді проти свого колишнього боса Євгенія Пригожина. Бойовик також говорив, що не планує повертатися до Росії. Він також зізнався, що боїться, що його відправлять в Україну.

Водночас перед цим він заявляв, що хоче повернутися в РФ, навіть якщо це може становити ризик для його життя.