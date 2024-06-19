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В Норвегии сбежавшего из РФ экс-вагнеровца осудили за избиение подруги и нападение на бармена

Андрей Синявский, Анастасия ПроцСреда, 19 июня 2024, 11:00
В Норвегии сбежавшего из РФ экс-вагнеровца осудили за избиение подруги и нападение на бармена
Андрей Медведев в аэропорту Киркенеса возле пограничных столбов. Фото: Томас Нильсен

Бывшего командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который сбежал из России и пытался получить в Норвегии политическое убежище, приговорили к 120 дням тюремного заключения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Barents Observer

Детали: Медведев получил наказание за избиение своей подруги и нападение на бармена, который отказался продать ему лишнюю порцию алкоголя. Эти преступления он совершил осенью 2023 года.

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Осужденный был сильно пьян, когда отдыхал в пабе в городе Ставерн. После того как ему отказали в продаже новых порций алкоголя, он схватил бармена за рубашку и швырнул в лицо монеты из чашки.

В приговоре говорится, что Медведев также требовал вернуть ему нож, который он ранее показывал в том же баре, где оставил "на хранение".

Той же ночью он избил свою девушку из ревности к пожилому таксисту, который их вез, и разозлился, что она говорила по телефону с подругой. Врачи диагностировали у нее гематомы, укусы и мелкие кровоизлияния в глазу.

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В сентябре 2023 года норвежская полиция задержала Медведева при попытке нелегального пересечения границы с Россией.

Побег Медведева из РФ в Норвегию в середине зимы 2023 года попал на первые полосы мировых СМИ. Наемнику удалось проникнуть в тщательно охраняемую пограничную зону на Кольском полуострове, а затем переправиться в Норвегию.

Медведев опасался за свою жизнь и попросил убежища в Норвегии. Он был свидетелем пыток и убийств, совершенных группой Вагнера в Украине, и быстро подтвердил, что готов свидетельствовать в суде против своего бывшего босса Евгения Пригожина. Боевик также говорил, что не планирует возвращаться в Россию. Он также признался, что боится, что его отправят в Украину.

В то же время перед этим он заявлял, что хочет вернуться в РФ, даже если это может представлять риск для его жизни.

Темы: НорвегияРосcия
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