Якщо темпи мобілізації збережуться до кінця літа, можна буде говорити про демобілізацію – Костенко
Генеральний штаб Збройних сил задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію.
Джерело: секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції "Голос" Роман Костенко у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації (після вступу в силу закону про зміни в мобілізації - ред.). Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься.
Деталі: За його словами, але треба подивитися, чи зберігатимуться такі темпи, як мінімум, до кінця літа. "Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію", - зазначив він.
На думку Костенка, приблизний термін готовності відповідного проєкту – жовтень цього року, але тільки за умови збереження поточних тенденцій мобілізації.
Нагадаємо: Напередодні, 18 червня, оборонний парламентський комітет зустрівся з представниками Міністерства оборони і Генштабу ЗСУ. Одна з тем, яка обговорювалася під час робочої зустрічі, – законопроєкт про демобілізацію.
Передісторія:
- Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію.
- Головна зміна в документі, порівняно з початковою редакцією, – виключення норм щодо конкретних термінів демобілізації військовослужбовців. Під час ухвалення такого рішення парламент зобовʼязав уряд напрацювати і зареєструвати новий проєкт закону щодо демобілізації.
- 18 травня закон про мобілізацію набув чинності.
- За словами секретаря Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Романа Костенка, за травень 2024 року в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців.