Якщо темпи мобілізації збережуться до кінця літа, можна буде говорити про демобілізацію – Костенко

Генеральний штаб Збройних сил задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію.

Джерело: секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції "Голос" Роман Костенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації (після вступу в силу закону про зміни в мобілізації - ред.). Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься.

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Деталі: За його словами, але треба подивитися, чи зберігатимуться такі темпи, як мінімум, до кінця літа. "Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію", - зазначив він.

На думку Костенка, приблизний термін готовності відповідного проєкту – жовтень цього року, але тільки за умови збереження поточних тенденцій мобілізації.

Нагадаємо: Напередодні, 18 червня, оборонний парламентський комітет зустрівся з представниками Міністерства оборони і Генштабу ЗСУ. Одна з тем, яка обговорювалася під час робочої зустрічі, – законопроєкт про демобілізацію.

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