Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Якщо темпи мобілізації збережуться до кінця літа, можна буде говорити про демобілізацію – Костенко

Ангеліна Страшкулич, Станіслав ПогоріловСереда, 19 червня 2024, 14:22
Якщо темпи мобілізації збережуться до кінця літа, можна буде говорити про демобілізацію – Костенко
РОМАН КОСТЕНКО. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Генеральний штаб Збройних сил задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію. 

Джерело: секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції "Голос" Роман Костенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації (після вступу в силу закону про зміни в мобілізації - ред.). Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься.

Реклама:

Деталі: За його словами, але треба подивитися, чи зберігатимуться такі темпи, як мінімум, до кінця літа. "Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію", - зазначив він.

На думку Костенка, приблизний термін готовності відповідного проєкту – жовтень цього року, але тільки за умови збереження поточних тенденцій мобілізації.

Нагадаємо: Напередодні, 18 червня, оборонний парламентський комітет зустрівся з представниками Міністерства оборони і Генштабу ЗСУ. Одна з тем, яка обговорювалася під час робочої зустрічі, – законопроєкт про демобілізацію.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію
  • Головна зміна в документі, порівняно з початковою редакцією, – виключення норм щодо конкретних термінів демобілізації військовослужбовців. Під час ухвалення такого рішення парламент зобовʼязав уряд напрацювати і зареєструвати новий проєкт закону щодо демобілізації.
  • 18 травня закон про мобілізацію набув чинності
  • За словами секретаря Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Романа Костенка, за травень 2024 року в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців.

Теми: мобілізаціяВерховна Рададемобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
мобілізація
Рекрутери пояснили, як нарахували 20 претендентів на одну бойову посаду 
МОУ: QR-код військово-облікового документу вже завантажили 200 тисяч українців
МОУ: В додаток "Резерв+" додали функцію виправлення даних
Останні новини
22:21
ОновленоУ російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: