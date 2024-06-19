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Если темпы мобилизации сохранятся до конца лета, можно будет говорить о демобилизации – Костенко

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловСреда, 19 июня 2024, 14:22
Если темпы мобилизации сохранятся до конца лета, можно будет говорить о демобилизации – Костенко
РОМАН КОСТЕНКО. ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Генеральный штаб Вооруженных сил доволен нынешними темпами мобилизации. Если они не изменятся до конца лета, можно будет вносить в Верховную Раду законопроект о демобилизации. 

Источник: секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции "Голос" Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации (после вступления в силу закона об изменениях в мобилизации - ред.). Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться.

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Детали: По его словам, но надо посмотреть, будут ли сохраняться такие темпы, как минимум, до конца лета. "Если до конца лета мы увидим, что они сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", - отметил он.

По мнению Костенко, примерный срок готовности соответствующего проекта - октябрь этого года, но только при условии сохранения текущих тенденций мобилизации.

Напомним: Накануне, 18 июня, оборонный парламентский комитет встретился с представителями Министерства обороны и Генштаба ВСУ. Одна из тем, которая обсуждалась во время рабочей встречи, - законопроект о демобилизации.

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Предыстория:

  • Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации.
  • Главное изменение в документе, по сравнению с первоначальной редакцией, - исключение норм о конкретных сроках демобилизации военнослужащих. При принятии такого решения парламент обязал правительство разработать и зарегистрировать новый проект закона о демобилизации.
  • 18 мая закон о мобилизации вступил в силу.
  • По словам секретаря Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, за май 2024 года в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев.

Темы: мобилизацияВерховная Рададемобилизация
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