Если темпы мобилизации сохранятся до конца лета, можно будет говорить о демобилизации – Костенко

Генеральный штаб Вооруженных сил доволен нынешними темпами мобилизации. Если они не изменятся до конца лета, можно будет вносить в Верховную Раду законопроект о демобилизации.

Источник: секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции "Голос" Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации (после вступления в силу закона об изменениях в мобилизации - ред.). Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться.

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Детали: По его словам, но надо посмотреть, будут ли сохраняться такие темпы, как минимум, до конца лета. "Если до конца лета мы увидим, что они сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", - отметил он.

По мнению Костенко, примерный срок готовности соответствующего проекта - октябрь этого года, но только при условии сохранения текущих тенденций мобилизации.

Напомним: Накануне, 18 июня, оборонный парламентский комитет встретился с представителями Министерства обороны и Генштаба ВСУ. Одна из тем, которая обсуждалась во время рабочей встречи, - законопроект о демобилизации.

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