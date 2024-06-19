ГУР вирахувало убивць чотирьох українських військовополонених біля Роботиного

Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало російських убивць чотирьох українських військовополонених.

Джерело: пресслужба ГУР

Деталі: У другій половині травня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області військовослужбовці держави-агресора Росії здійснили черговий воєнний злочин ― розстріляли українських військовополонених.

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Епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють.

Фахівці ГУР МО України встановили причетних до воєнного злочину ― ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ.

Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті Шалі (Чечня, Росія).

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На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком ЗС РФ командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч (рос. Абаев Юрий Маирбекович), 10.12.1990 р.н., позивний "буйвол".

До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:

капітан Нагорний Дмитро Олєгович (рос. Нагорный Дмитрий Олегович), 21.11.1995 р.н. ― командир 2-го батальйону;

старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович (рос. Абуталимов Темирлан Умарович), 02.05.1997 р.н. ― командир 1-ї штурмової роти;

лейтенант Бєков Заур Сергійович (рос. Беков Заур Сергеевич), 16.07.1997 р.н. ― командир 3-ї штурмової роти;

старший лейтенант Імаґазалієв Юсуп Пайзулаєвич (рос. Імагазалиев Юсуп Пайзулаевич), 18.07.1999 р.н. ― командир 6-ї штурмової роти.

За даними ГУР, ці російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року.

Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку ЗС РФ, під час якої один із російських командрів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим ростріляти українських військових.