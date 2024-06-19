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Лідер французьких ультраправих проти передачі Україні далекобійної зброї

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 19 червня 2024, 15:30
Лідер французьких ультраправих проти передачі Україні далекобійної зброї

Лідер французьких ультраправих Жордан Барделла заявив у середу, що підтримує право України на захист від агресії Росії, але в разі обрання прем'єр-міністром не підтримає передачу Києву ракет, які дозволять завдавати удари по території РФ.

Джерело: Барделла на виставці озброєнь Eurosatory під Парижем, якого цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Партія Барделли "Національне об'єднання" лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні дострокових парламентських виборів 30 червня і 7 липня.

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"Я хочу, щоб Україна мала в своєму розпорядженні боєприпаси і обладнання, необхідні для утримання фронту, але моя червона лінія не зміниться – це відправка обладнання, яке може мати наслідки у вигляді ескалації в Східній Європі", – сказав Барделла журналістам.

"І тому я не планую надсилати, зокрема, ракети великої дальності або інше озброєння, яке дозволить Україні завдати ударів по російській території. Моя позиція не змінилася і не зміниться – це підтримка України і уникнення всіх ризиків ескалації в регіоні. А я думаю, що ризик ескалації, звичайно, існує", – додав він.

Тим часом навіть якщо "Національне об'єднання" очолить уряд Франції, Емманюель Макрон залишиться президентом і главою французької армії. Франція наразі передає Україні далекобійні ракети SCALP.

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Водночас конституція Франції також відводить прем'єр-міністру певну роль у питаннях оборони, причому розподіл повноважень не є чітким.

Якщо "Національне об’єднання" отримає владу, Макрон втратить контроль над внутрішнім порядком денним, включаючи економічну політику, безпеку, імміграцію та фінанси, що, в свою чергу, вплине на інші політики, такі як допомога Україні, оскільки він потребуватиме підтримки парламенту для фінансування будь-якої допомоги в рамках річного бюджету Франції.

Барделла також заявив, що він дотримуватиметься зобов'язань Франції перед її партнерами, в тому числі щодо збільшення витрат на оборону.

"Я не планую ставити під сумнів зобов'язання, взяті Францією на міжнародному рівні, тому що на карту поставлено довіру до наших європейських партнерів, а також до наших союзників по НАТО", – сказав він.

"І тому я планую продовжувати зусилля з переозброєння країни, як з точки зору її обороноздатності, так і з точки зору збільшення військового бюджету за рахунок бюджетних зусиль, здійснених у минулі роки, які ми підтримали", – додав він.

Нагадаємо:

  • Нещодавно французька ультраправа партія "Національне об'єднання" видалила частину оборонної програми зі свого сайту, вилучивши розділи, які пропонували поглиблення зв'язків з Росією, припинення проєктів співпраці з Німеччиною і вихід з об'єднаного військового командування НАТО.
  • Між тим, Барделла заявив, що хоче очолювати потенційний уряд лише у разі, якщо праві візьмуть абсолютну більшість – щоб не йти на "колаборацію з Макроном".

Теми: ФранціязброяУкраїнавійна
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