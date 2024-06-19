Лидер французских ультраправых против передачи Украине дальнобойного оружия

Лидер французских ультраправых Жордан Барделла заявил в среду, что поддерживает право Украины на защиту от агрессии России, но в случае избрания премьер-министром не поддержит передачу Киеву ракет, которые позволят наносить удары по территории РФ.

Источник: Барделла на выставке вооружений Eurosatory под Парижем, Reuters, "Европейская правда"

Детали: Партия Барделлы "Национальное объединение" лидирует в опросах общественного мнения накануне досрочных парламентских выборов 30 июня и 7 июля.

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"Я хочу, чтобы Украина располагала боеприпасами и оборудованием, необходимыми для удержания фронта, но моя красная линия не изменится – это отправка оборудования, которое может иметь последствия в виде эскалации в Восточной Европе", – сказал Барделла журналистам.

"И поэтому я не планирую отправлять, в частности, ракеты большой дальности или другое вооружение, которое позволит Украине нанести удар по российской территории. Моя позиция не изменилась и не изменится – это поддержка Украины и избежание всех рисков эскалации в регионе. А я думаю, что риск эскалации, конечно, существует", – добавил он.

Между тем, даже если "Национальное объединение" возглавит правительство Франции, Эмманюэль Макрон останется президентом и главой французской армии. Франция сейчас передает Украине дальнобойные ракеты SCALP.

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В то же время, конституция Франции также отводит премьер-министру определенную роль в вопросах обороны, причем распределение полномочий не является четким.

Если "Национальное объединение" получит власть, Макрон потеряет контроль над внутренней повесткой дня, включая экономическую политику, безопасность, иммиграцию и финансы, что, в свою очередь, повлияет на другие политики, такие как помощь Украине, поскольку он потребует поддержки парламента для финансирования любой помощи в рамках годового бюджета Франции.

Барделла также заявил, что он будет придерживаться обязательств Франции перед ее партнерами, в том числе по увеличению расходов на оборону.

"Я не планирую ставить под сомнение обязательства, взятые Францией на международном уровне, потому что на карту поставлено доверие к нашим европейским партнерам, а также к нашим союзникам по НАТО", – сказал он.

"И поэтому я планирую продолжать усилия по перевооружению страны, как с точки зрения ее обороноспособности, так и с точки зрения увеличения военного бюджета за счет бюджетных усилий, осуществленных в прошлые годы, которые мы поддержали", – добавил он.

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