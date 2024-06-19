Справи Майдану: правоохоронці встановили, хто розпочав стрілянину по мітингувальниках 

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому командиру та міліціонеру спецпідрозділу "Беркут" у Севастополі, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року. Тоді загинули 48 учасників акцій протесту та ще 90 зазнали вогнепальних поранень.

Джерело: ДБР, Офіс генерального прокурора, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно ДБР: "Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в м. Севастополі та одному з міліціонерів цього підрозділу. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану та фактично були першими, хто почав стрільбу по мітингувальниках".

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Деталі: Правоохоронці традиційно не називають прізвищ підозрюваних, але за даними УП, йдеться про екскомандира севастопольського "Беркута" – Сергія Колбіна та його підлеглого Володимира Суходольського.

Повідомляється, що 20 лютого 2014 року близько 9 години ранку підозрювані були на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту та, діючи погоджено з правоохоронцями спецроти Київського "Беркуту", розпочали стрільбу по учасниках акцій протесту. Зазначається, що зловмисники використовували помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами з свинцевою картеччю. У результаті загинули троє мітингувальників, а ще троє зазнали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

"Їх постріли фактично стали поштовхом до продовження вчинення умисних вбивств учасників акцій протесту, уже з застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї, бійцями спецпідрозділів Київського "Беркута" так звана "чорна рота") та внутрішніх військ МВС України", – заявили у ДБР.

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Загалом зранку 20 лютого 2014 року загинули 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення. Після цих подій, командир Севастопольського "Беркута" разом з працівниками очолюваного підрозділу, щоб уникнути відповідальності втекли до Севастополя, де потім перейшли на бік ворога та допомагали окупантам в анексії півострова.

За даним епізодом злочинних дій досудове розслідування триває. Підозрюваним інкриміновано перевищення влади та службових повноважень, незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинених службовою особою із застосуванням фізичного насильства, умисних вбивств трьох людей та замахів на умисні вбивства трьох людей.

За вчинення цих злочинів, командиру Севастопольського "Беркута" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.