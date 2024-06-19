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Дела Майдана: правоохранители установили, кто начал стрельбу по митингующим

Анастасия Проц, Валентина РоманенкоСреда, 19 июня 2024, 16:16
Дела Майдана: правоохранители установили, кто начал стрельбу по митингующим
коллаж: Офис генерального прокурора

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему командиру и милиционеру спецподразделения "Беркут" в Севастополе, которые осуществили первые выстрелы по митингующим 20 февраля 2014 года. Тогда погибли 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные ранения.

Источник: ГБР, Офис генерального прокурора, источник УП в правоохранительных органах

Дословно ГБР: "Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру роты спецподразделения „Беркут" УМВД Украины в г. Севастополе и одному из милиционеров этого подразделения. Они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана и фактически были первыми, кто начал стрельбу по митингующим".

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Детали: Правоохранители традиционно не называют фамилий подозреваемых, но по данным УП, речь идет об экс-командире севастопольского "Беркута" - Сергее Колбине и его подчиненном Владимире Суходольском.

Сообщается, что 20 февраля 2014 года около 9 часов утра подозреваемые были на улице Институтской в Киеве в районе пешеходного моста и, действуя согласованно с правоохранителями спецроты Киевского "Беркута", начали стрельбу по участникам акций протеста. Отмечается, что злоумышленники использовали помповые ружья Форт-500, снаряженные патронами со свинцовой картечью. В результате погибли трое митингующих, а еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

"Их выстрелы фактически стали толчком к продолжению совершения умышленных убийств участников акций протеста, уже с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия, бойцами спецподразделений Киевского „Беркута" (так называемая „черная рота") и внутренних войск МВД Украины", - заявили в ГБР.

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Всего утром 20 февраля 2014 года погибли 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные пулевые ранения. После этих событий, командир Севастопольского "Беркута" вместе с работниками возглавляемого подразделения, чтобы избежать ответственности бежали в Севастополь, где потом перешли на сторону врага и помогали оккупантам в аннексии полуострова.

По данному эпизоду преступных действий досудебное расследование продолжается. Подозреваемым инкриминируется превышение власти и служебных полномочий, незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенных должностным лицом с применением физического насилия, умышленных убийств трех человек и покушений на умышленные убийства трех человек.

За совершение этих преступлений, командиру Севастопольского "Беркута" и его подчиненному грозит наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Темы: ГБРпрокуратураМайдан
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