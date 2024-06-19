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У Болгарії затримали чоловіка з українськими документами: підозрюють у шпигунстві

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоСереда, 19 червня 2024, 17:09
У Болгарії затримали чоловіка з українськими документами: підозрюють у шпигунстві
Христо Крастев. фото БГНЕС

За підозрою у шпигунстві у Блогарії затримали 23-річного чоловіка з українськими документами: він пробрався на територію ТЕС "Мариця-Схід-2" на південному сході країни.

Джерело: заступник міського прокурора Софії Христо Крастев, якого цитує Nova.bg

Деталі: Чоловіка з українськими документами затримали охоронці ТЕС. Під час обшуку у нього знайшли дрони, мобільні телефони, фотоапарати, кілька SIM-карт і карти пам'яті.

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Його арештували за збір інформації, що становить державну таємницю, з метою передачі її іноземній державі.

Готуються висновки експертиз про те, чи робив затриманий фотографії стратегічного об'єкта, які саме, і чи містили його пристрої відомості, що становлять державну таємницю.

Буде встановлено, чи дійсно він є громадянином України і чи не займається він шпигунською діяльністю.

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Прокуратура готується подати клопотання про його безстроковий арешт.

Нагадаємо: Наприкінці травня у Польщі затримали 26-річного громадянина України, якого підозрюють в тому, що він підбурював до шпигунства іншу особу.

Як повідомляло видання The New York Times, російські спецслужби розширюють масштаб диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні.

Теми: Болгаріяшпигунство
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