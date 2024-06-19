Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

В Болгарии задержали мужчину с украинскими документами: подозревают в шпионаже

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоСреда, 19 июня 2024, 17:09
В Болгарии задержали мужчину с украинскими документами: подозревают в шпионаже
Христо Крастев. фото БГНЕС

По подозрению в шпионаже в Блогарии задержали 23-летнего мужчину с украинскими документами: он пробрался на территорию ТЭС "Марица-Восток-2" на юго-востоке страны.

Источник: заместитель городского прокурора Софии Христо Крастев, которого цитирует Nova.bg

Детали: Мужчину с украинскими документами задержали охранники ТЭС. Во время обыска у него нашли дроны, мобильные телефоны, фотоаппараты, несколько SIM-карт и карты памяти.

Реклама:

Он был арестован за сбор информации, составляющей государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству.

Готовятся выводы экспертиз о том, делал ли задержанный фотографии стратегического объекта, какие именно, и содержали ли его устройства сведения, составляющие государственную тайну.

Будет установлено, действительно ли он является гражданином Украины и не занимается ли он шпионской деятельностью.

ВИДЕО ДНЯ

Прокуратура готовится подать ходатайство о его бессрочном аресте.

Напомним: В конце мая в Польше задержали 26-летнего гражданина Украины, которого подозревают в том, что он подстрекал к шпионажу другое лицо.

Как сообщало издание The New York Times, российские спецслужбы расширяют масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.

Темы: Болгарияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Болгария
Скандал с прослушкой встряхнул избирательную кампанию в Болгарии
Президент Болгарии назвал победу Украины над Россией невозможной
В Украину из Болгарии экстрадировали организатора схем для уклонистов
Последние новости
23:03
США выделят более 3 млн на печать учебников для украинских школьников
22:57
Европейский инвестиционный банк планирует увеличить свои инвестиции в оборону
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
Все новости...
Реклама:
Реклама: