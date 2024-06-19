Євросоюз готується повернути мита на яйця з України і, можливо, цукор

Європейська комісія планує протягом наступних двох тижнів відновити мита на українські яйця і, можливо, цукор після того, як офіційний Київ вичерпав квоти на їхнє постачання до Європейського Союзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал Euronews

Деталі: Представник Єврокомісії підтвердив Euronews, що імпорт яєць із України до ЄС досяг квоти, і це означає, що ЄС запровадить митні обмеження протягом наступних двох тижнів.

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Від джерел телеканалу вдалось дізнатись, що імпорт українського цукру також перебуває під прицілом виконавчої влади ЄС після того, як ще у травні Київ вичерпав квоту на його експорт. Це означає, що мита можуть зачепити й цей товар.

"Ми не можемо спекулювати на темпах майбутнього імпорту", – сказав інший представник Єврокомісії в інтерв'ю Euronews, додавши, що відомство продовжує стежити за ситуацією з імпортом з України.

Водночас асоціація ЄС, що представляє європейських споживачів цукру з харчової промисловості (CIUS), занепокоєна обмеженням обсягів імпорту цього товару. Вона вказує на те, що в найближчі роки обсяги цукру будуть недостатніми, щоб задовольнити попит на ринку ЄС.

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Офіційно ЄС оголосив, що з 19 червня повернув тарифні квоти на імпорт українського вівса через перевищення імпортованого ліміту для цієї культури.

Таким чином ЄС застосував аварійне гальмо, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного обсягу імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Останніми постановами ЄС було запроваджене екстрене гальмування для українських яєць, м'яса птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.

Деталі у статті: Торгівля вільна, але не до кінця: що зміниться для українського агроекспорту до ЄС