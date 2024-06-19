Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Евросоюз готовится вернуть пошлины на яйца из Украины и, возможно, сахар

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 19 июня 2024, 17:47
Евросоюз готовится вернуть пошлины на яйца из Украины и, возможно, сахар
иллюстративное фото Unsplash

Европейская комиссия планирует в течение следующих двух недель возобновить пошлины на украинские яйца и, возможно, сахар после того, как официальный Киев исчерпал квоты на их поставки в Европейский Союз.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Euronews

Детали: Представитель Еврокомиссии подтвердил Euronews, что импорт яиц из Украины в ЕС достиг квоты, и это означает, что ЕС введет таможенные ограничения в течение следующих двух недель.

Реклама:

От источников телеканала удалось узнать, что импорт украинского сахара также находится под прицелом исполнительной власти ЕС после того, как ещё в мае Киев исчерпал квоту на его экспорт. Это означает, что пошлины могут задеть и этот товар.

"Мы не можем спекулировать на темпах будущего импорта", – сказал другой представитель Еврокомиссии в интервью Euronews, добавив, что ведомство продолжает следить за ситуацией с импортом из Украины.

В то же время ассоциация ЕС, которая представляет европейских потребителей сахара из пищевой промышленности (CIUS), обеспокоена ограничением объемов импорта этого товара. Она указывает на то, что в ближайшие годы объемы сахара будут недостаточными, чтобы удовлетворить спрос на рынке ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Официально ЕС объявил, что с 19 июня вернул тарифные квоты на импорт украинского овса из-за превышения импортируемого лимита для этой культуры.

Таким образом ЕС применил аварийный тормоз, который автоматически срабатывает, если объемы импорта достигают среднегодового объема импорта, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Последними постановлениями ЕС было введено экстренное торможение для украинских яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.

Детали в статьеТорговля свободная, но не до конца: что изменится для украинского агроэкспорта в ЕС

Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
ЕС
Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание
В ЕС предложили бюджет на 2025 год с более 15 млрд евро для Украины
Крупнейшую группу Европарламента пополнили оппозиционные к Орбану венгры
Последние новости
23:03
США выделят более 3 млн на печать учебников для украинских школьников
22:57
Европейский инвестиционный банк планирует увеличить свои инвестиции в оборону
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
Все новости...
Реклама:
Реклама: