Вірменія проігнорує чергові сходини контрольованої Росією ОДКБ

Вірменія не братиме участь у засіданні ради міністрів закордонних справ де-факто контрольованої Росією Організації Договору про колективну безпеку 21 червня.

Джерело: речниця вірменського МЗС Ані Бадалян в коментарі агентству Armenpress, пише "Європейська правда"

За її словами, міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян не візьме участі в засіданні Ради голів МЗС держав ОДКБ, яке відбудеться 21 червня в столиці Казахстану Алмати.

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Це не перший випадок, коли Єреван ігнорує засідання контрольованого Росією військового альянсу.

Передісторія:

У лютому 2024 року прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в ОДКБ, а на початку травня вірменська сторона заявила, що надалі не буде брати участі у фінансуванні діяльності організації.

Нещодавно Пашинян допустив вихід Вірменії з ОДКБ.

Детальніше про це – у статті Обережний розрив з РФ.