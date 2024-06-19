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Вірменія проігнорує чергові сходини контрольованої Росією ОДКБ

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 19 червня 2024, 20:12
Вірменія проігнорує чергові сходини контрольованої Росією ОДКБ
Ані Бадалян. фото МЗС Вірменії

Вірменія не братиме участь у засіданні ради міністрів закордонних справ де-факто контрольованої Росією Організації Договору про колективну безпеку 21 червня.

Джерело: речниця вірменського МЗС Ані Бадалян в коментарі агентству Armenpress, пише "Європейська правда"

За її словами, міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян не візьме участі в засіданні Ради голів МЗС держав ОДКБ, яке відбудеться 21 червня в столиці Казахстану Алмати.

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Це не перший випадок, коли Єреван ігнорує засідання контрольованого Росією військового альянсу.

Передісторія:

Детальніше про це – у статті Обережний розрив з РФ.

Теми: ВірменіяРосія
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