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Армения проигнорирует очередное собрание контролируемой Россией ОДКБ

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 19 июня 2024, 20:12
Армения проигнорирует очередное собрание контролируемой Россией ОДКБ
Ани Бадалян. фото МИД Армении

Армения не будет участвовать в заседании совета министров иностранных дел де-факто контролируемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности 21 июня.

Источник: спикер армянского МИД Ани Бадалян в комментарии агентству Armenpress, пишет "Европейская правда"

По ее словам, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета глав МИД государств ОДКБ, которое состоится 21 июня в столице Казахстана Алматы.

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Это не первый случай, когда Ереван игнорирует заседание контролируемого Россией военного альянса.

Предыстория:

Подробнее об этом – в статье Осторожный разрыв с РФ.

Темы: АрменияРосcия
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