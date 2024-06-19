Армения проигнорирует очередное собрание контролируемой Россией ОДКБ
Среда, 19 июня 2024, 20:12
Армения не будет участвовать в заседании совета министров иностранных дел де-факто контролируемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности 21 июня.
Источник: спикер армянского МИД Ани Бадалян в комментарии агентству Armenpress, пишет "Европейская правда"
По ее словам, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета глав МИД государств ОДКБ, которое состоится 21 июня в столице Казахстана Алматы.
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Это не первый случай, когда Ереван игнорирует заседание контролируемого Россией военного альянса.
Предыстория:
- В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в ОДКБ, а в начале мая армянская сторона заявила, что в дальнейшем не будет участвовать в финансировании деятельности организации.
- Недавно Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ.
Подробнее об этом – в статье Осторожный разрыв с РФ.