Армения проигнорирует очередное собрание контролируемой Россией ОДКБ

Армения не будет участвовать в заседании совета министров иностранных дел де-факто контролируемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности 21 июня.

Источник: спикер армянского МИД Ани Бадалян в комментарии агентству Armenpress, пишет "Европейская правда"

По ее словам, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета глав МИД государств ОДКБ, которое состоится 21 июня в столице Казахстана Алматы.

Реклама:

Это не первый случай, когда Ереван игнорирует заседание контролируемого Россией военного альянса.

Предыстория:

В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в ОДКБ, а в начале мая армянская сторона заявила, что в дальнейшем не будет участвовать в финансировании деятельности организации.

Недавно Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ.

Подробнее об этом – в статье Осторожный разрыв с РФ.