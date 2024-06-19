У Києві ліквідовують наслідки обвалення частини Повітрофлотського шляхопроводу

Рятувальники ліквідовують наслідки обвалення пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на проїжджу частину вулиці Жилянської в Києві.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Повідомляється, що о 19:17 надійшло повідомлення про руйнування моста на вулиці Жилянській у Шевченківському районі столиці.

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Зруйновано пішохідну частину Повітрофлотського шляхопроводу.

Наразі рятувальники розрізають металеві конструкції за допомогою гідро- та електроінструменту. Також проводиться розчищення дороги від зруйнованих конструкцій.

На місці працюють 17 людей особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також задіяні рятувальники КАРС.

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Що передувало: У сомережах опублікували фото обвалу пішохідного тротуару на Жилянському мосту у Києві. "Київпастранс" заявив про зупинку руху швидкісного трамваю.

В КМДА повідомили, що жертв і постраждалих немає. "Ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у 2024 році", - додали у владі.