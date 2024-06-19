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В Киеве ликвидируют последствия обрушения части Воздухофлотского путепровода

Валентина РоманенкоСреда, 19 июня 2024, 21:34
В Киеве ликвидируют последствия обрушения части Воздухофлотского путепровода
фото ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия обрушения пешеходной части Воздухофлотского путепровода на проезжую часть улицы Жилянской в Киеве.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Сообщается, что в 19:17 поступило сообщение о разрушении моста на улице Жилянской в Шевченковском районе столицы.

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Разрушена пешеходная часть Воздухофлотского путепровода.

Сейчас спасатели разрезают металлические конструкции с помощью гидро- и электроинструмента. Также проводится расчистка дороги от разрушенных конструкций.

 
 

На месте работают 17 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники. Также задействованы спасатели КАРС.

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Что предшествовало: В соцсетях опубликовали фото обвала пешеходного тротуара на Жилянском мосту в Киеве. "Киевпастранс" заявил об остановке движения скоростного трамвая.

В КГГА сообщили, что жертв и пострадавших нет. "Ремонт путепровода было запланировано начать в 2024 году", - добавили во власти.

Темы: чрезвычайное происшествиеКиев
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