Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку

За добу 19 червня українські Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та 3 пункти управління противника. Загалом на фронті відбулося 122 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ 19 червня станом на 22:00

Деталі: Російські війська завдали по території України три ракетні та 38 авіаційних ударів із застосуванням 55 КАБів, також задіяли 533 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

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На Харківському напрямку окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 11 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Кругляківка.

На Лиманському напрямку російські війська 15 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу.

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На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили дев’ять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки та мікрорайону Часового Яру – Новий.

Дослівно: "Значно активізував свої зусилля агресор на Краматорському напрямку. За підтримки авіації російські окупанти 17 разів штурмували позиції наших захисників з району Бахмута. Бої точилися поблизу Богданівки, Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена. 12 ворожих атак українськими військовими відбито, ще п’ять боєзіткнень тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль щодо стримування противника на зазначеному напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили шість спроб прорвати оборонні рубежі наших захисників східніше Північного. Українські воїни відбили чотири атаки ворога, ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку російські війська зберігають високу активність. Кількість боєзіткненнь зросла до 43. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Карлівки. Нашими воїнами відбито 31 ворожу атаку. 12 бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування противника на зазначеному напрямку.

На Курахівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Від початку доби тут відбулося 10 боєзіткнень. Напруженою ситуація залишається в районі Красногорівки, де ворог зберігає значну активність. Підрозділи українського війська проводять заходи з нарощування стійкості оборони".