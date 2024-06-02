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У КНДР вирішили "призупинити" запуск сміття до Південної Кореї, але там обіцяють відповідь

Катерина ТищенкоНеділя, 2 червня 2024, 17:27
У КНДР вирішили призупинити запуск сміття до Південної Кореї, але там обіцяють відповідь
КНДР відправила кулі зі сміттям до Південної Кореї, фото: Yonhap

Після відправки сотень повітряних куль зі сміттям та екскрементами через кордон до Південної Кореї, чиновники КНДР заявили, що ця акція буде припинена, водночас Південна Корея обіцяє заходи у відповідь.

Джерело: DW з посиланням на північнокорейське агентство Korean Central News Agency, AP

Дослівно центральне інформаційне агентство КНДР: "Ми тимчасово призупинимо акцію розкидання макулатури за кордон. Це пов'язано з тим, що наша акція є ретельним контрзаходом".

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Деталі: У КНДР пригрозили, що кульки знову полетять на південь, якщо Сеул відправить на північ будь-які листівки, спрямовані проти Північної Кореї.

"Ми дали південнокорейцям повною мірою відчути, наскільки огидно і трудомістко збирати розкидану макулатуру", - йдеться в заяві представників КНДР.

Разом з тим, Південна Корея заявила в неділю, що незабаром здійснить "нестерпні" кроки у відповідь проти Північної Кореї через її запуск повітряних куль зі сміттям через кордон та інші провокації.

ВІДЕО ДНЯ

Директор національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що високопосадовці на екстреному засіданні вирішили вжити "нестерпних" заходів проти Північної Кореї у відповідь на її нещодавню серію провокаційних актів.

Минулого тижня Північна Корея запустила сотні величезних повітряних куль, щоб скинути сміття на територію Південної Кореї, імітувала ядерні удари по своєму сусідові і, ймовірно, заглушила сигнали GPS-навігації на Півдні.

Чан назвав кампанію з запуску повітряних куль і нібито глушіння сигналу GPS "абсурдними, ірраціональними провокаційними діями, які нормальна країна не може собі уявити". Він звинуватив Північну Корею в тому, що вона прагне викликати "громадську тривогу і хаос" у Південній Кореї.

Південнокорейські чиновники не повідомили, які кроки у відповідь вони здійснять. Але спостерігачів відзначають, що Південна Корея, швидше за все, відновить трансляцію на Північну Корею через гучномовці, які включатимуть критику жахливої ситуації з правами людини, світові новини та пісні в стилі K-pop. Північна Корея надзвичайно чутлива до таких трансляцій, оскільки більшість її 26-мільйонного населення не має офіційного доступу до іноземних теле- і радіопрограм.

Що передувало: Північна Корея в середу відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям через міжкорейський кордон.

У суботу Північна Корея знову відправила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.

Теми: КНДРПівденна Корея
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