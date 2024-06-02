Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
Саудівська Аравія не братиме участь у Глобальному саміті миру 15-16 червня в Швейцарії щодо України.
Джерело: німецьке видання Bild із посиланням на dpa
Деталі: Про таке рішення Саудівської Аравії повідомило в неділю агентство dpa з посиланням на джерела в дипломатичних колах в Ер-Ріяді
Причиною рішення не брати участь у саміті начебто є те, що на ньому не буде присутньою Росія.
Що передувало: У неділю президент Володимир Зеленський звинуватив Китай у тиску на інші країни для того, щоб вони не брали участь у майбутньому Саміті миру.
У лютому 2024 року Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії зустрічався зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом і обговорював із ним Формулу миру.
Разом з тим, у грудні 2023 року до Саудівської Аравії приїжджав і правитель РФ Володимир Путін.