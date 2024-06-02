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Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 2 червня 2024, 21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
Зеленський у Саудівській Аравії в лютому 2024 року, фото ОП

Саудівська Аравія не братиме участь у Глобальному саміті миру 15-16 червня в Швейцарії щодо України.

Джерело: німецьке видання Bild із посиланням на dpa

Деталі: Про таке рішення Саудівської Аравії повідомило в неділю агентство dpa з посиланням на джерела в дипломатичних колах в Ер-Ріяді

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Причиною рішення не брати участь у саміті начебто є те, що на ньому не буде присутньою Росія.

Що передувало: У неділю президент Володимир Зеленський звинуватив Китай у тиску на інші країни для того, щоб вони не брали участь у майбутньому Саміті миру.

У лютому 2024 року Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії зустрічався зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом і обговорював із ним Формулу миру.

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Разом з тим, у грудні 2023 року до Саудівської Аравії приїжджав і правитель РФ Володимир Путін.

Теми: Саудівська Аравія
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