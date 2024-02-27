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Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Альона Мазуренко Вівторок, 27 лютого 2024, 20:02
Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії зустрівся зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом і обговорив із ним Формулу миру.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення...

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Ми однаково зацікавлені в тому, щоб глобальна стабільність була забезпечена".

Деталі: Повідомляється, що Зеленський відзначив прагнення Саудівської Аравії допомогти у відновленні справедливого миру в Україні.

Сторони обмінялися думками щодо поточної ситуації у світі та можливих шляхів завершення війни в Україні.

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Також представники обговорили реалізацію Формули миру.

Зеленський подякував спадкоємному принцу за цінні поради щодо пришвидшення процесу імплементації низки її пунктів.

Він поінформував спадкоємного принца про підготовку Україною спільно з партнерами першого Глобального саміту миру на рівні лідерів, який відбудеться у Швейцарії.

Лідери також обговорили конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах.

Сторони також доручили командам двох держав працювати за відповідними напрямами, про які йшлося під час зустрічі.

Теми: Саудівська АравіяЗеленський
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