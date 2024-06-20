Повітряні сили повідомляли про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
Увечері 19 червня з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ вилетіли 4 бомбардувальники Ту-95МС.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Дослівно: "Увага! Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Крім того, о 22:33 військові попередили про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонщини у північно-західному напрямку.
О 23:06 повідомили про ворожі ударні БпЛА на Миколаївщині, які рухаються у північно-західному напрямку.
О 23:34 повідомили про рух ударних БпЛА в Кіровоградській області у північно-західному напрямку, з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області та про декілька груп з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.
О 23:57 військові попередили рух ударних БпЛА з Кіровоградської області курсом на Черкащину, на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину, декілька груп ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у західному напрямку та групу ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
00:47 Дослівно ПС: "Рух ударних БпЛА:
1. Ворожі БпЛА з Кіровоградської області у північно-західному напрямку.
2. Декілька груп з Кіровоградщини у напрямку Дніпропетровської області.
3. Група ударних БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину".
00:17: Рух ударних БпЛА:
1. Ворожі БпЛА з Черкащини на Вінниччину.
2. Декілька груп БпЛА з Дніпропетровської області в напрямку Полтавщини.
3. Група ударних БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.
1:47: "Ракетна небезпека у східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС".
1:53: "
Відбій ракетної небезпеки та загрози ударних БпЛА по областях!
Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей".