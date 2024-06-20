Повітряні сили повідомляли про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Увечері 19 червня з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ вилетіли 4 бомбардувальники Ту-95МС.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Увага! Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

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У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Крім того, о 22:33 військові попередили про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонщини у північно-західному напрямку.

О 23:06 повідомили про ворожі ударні БпЛА на Миколаївщині, які рухаються у північно-західному напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

О 23:34 повідомили про рух ударних БпЛА в Кіровоградській області у північно-західному напрямку, з Миколаївської у напрямку Кіровоградської області та про декілька груп з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.

О 23:57 військові попередили рух ударних БпЛА з Кіровоградської області курсом на Черкащину, на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину, декілька груп ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у західному напрямку та групу ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

00:47 Дослівно ПС: "Рух ударних БпЛА:

1. Ворожі БпЛА з Кіровоградської області у північно-західному напрямку.

2. Декілька груп з Кіровоградщини у напрямку Дніпропетровської області.

3. Група ударних БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину".

00:17: Рух ударних БпЛА:

1. Ворожі БпЛА з Черкащини на Вінниччину.

2. Декілька груп БпЛА з Дніпропетровської області в напрямку Полтавщини.

3. Група ударних БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.

1:47: "Ракетна небезпека у східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС".

1:53: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога".

2:01: "Рух ударних БпЛА:

1. Декілька груп ударних БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку!

2. Ударні БпЛА на Миколаївщині та Кіровоградщині курсом на північний захід.

3. БпЛА на Вінниччині курсом на захід".

2:15: "Ударні БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини курсом на Київщину".

2:38: "Рух ворожих уданих БпЛА:

1. Ударні БпЛА на межі Київщини та Чернігівщини у північно-західному напрямку.

2. Ворожий БпЛА на Полтавщині курсом на північний захід.

3. Група БпЛА на півдні Вінниччини курсом на захід.

4. БпЛА на Миколаївщині та Кіровоградщині курсом на Вінниччину.



5. БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у північному напрямку.

6. Ворожий БпЛА курсом на Нікополь з півночі".

3:04: "Київ - загроза ударних БпЛА".

3:31: "Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини, курсом на схід.

2. БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей".

3:38: "Ракета курсом на Дніпро/Запоріжжя".

3:46: "Ударний БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину".

Оновлено: О 4:25 почали оголошувати відбої тривог по областях.

Дослівно ПС о 4:39: "Відбій ракетної небезпеки та загрози ударних БпЛА по областях!

Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках!

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей".