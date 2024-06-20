Воздушные силы сообщали об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Вечером 19 июня из аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ вылетели 4 бомбардировщика Ту-95МС.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении.

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В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

Кроме того, в 22:33 военные предупредили о движении БпЛА типа "Shahed" из Херсона в северо-западном направлении.

В 23:06 сообщили о вражеских ударных БпЛА в Николаевской области, которые двигаются в северо-западном направлении.

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В 23:34 сообщили о движении ударных БПЛА в Кировоградской области в северо-западном направлении, из Николаевской в ​​направлении Кировоградской области и о нескольких группах из Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины.

В 23:56 военные предупредили движение ударных БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасщину, на Николаевщине курсом на Кировоградщину, несколько групп ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в западном направлении и группу ударных БпЛА из Херсона на Николаевщину.

00:47 Дословно ПС: "Движение ударных БпЛА:

1. Вражеские БпЛА из Кировоградской области в северо-западном направлении.

2. Несколько групп из Кировоградской области в направлении Днепропетровской области.

3. Группа ударных БпЛА с Николаевщины на Кировоградщину".

00:17: Движение ударных БпЛА:

1. Вражеские БпЛА из Черкасской области на Виннитчину.

2. Несколько групп БпЛА из Днепропетровской области в направлении Полтавщины.

3. Группа ударных БпЛА из Николаевской области на Кировоградщину.

1:47: "Ракетная опасность в восточных областях, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС".

1:53: "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога".

2:01: "Движение ударных БпЛА:

1. Несколько групп ударных БпЛА на Полтавщине в северо-западном направлении!

2. Ударные БпЛА на Николаевщине и Кировоградщине курсом на северо-запад.

3. БпЛА в Винницкой области курсом на запад".

2:15: "Ударные БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей курсом на Киевщину".

2:38: "Движение вражеских удаленных БпЛА:

1. Ударные БпЛА на границе Киевщины и Черниговщины в северо-западном направлении.

2. Вражеский БпЛА на Полтавщине курсом на северо-запад.

3. Группа БпЛА на юге Винницкой области курсом на запад.

4. БпЛА на Николаевщине и Кировоградщине курсом на Виннитчину.

5. БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей в северном направлении.

6. Вражеский БПЛА курсом на Никополь с севера".

3:04: "Киев - угроза ударных БпЛА".

3:31: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины, курсом на восток.

2. БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей".

3:38: "Ракета курсом на Днепр/Запорожье".

3:46: "Ударный БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину".

Обновлено: В 4:25 начали объявлять отбои тревог по областям.

Дословно ПС в 4:39: "Отбой ракетной опасности и угрозы ударных БпЛА по областям!

Сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях!

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей".