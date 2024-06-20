Військові США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ

Військові США 16 червня завдали авіаудару по Сирії та ліквідували Усаму Джамала Мухаммеда Ібрагіма аль-Джанабі, високопоставленого члена ІДІЛ і його посередника.

Джерело: Центральне командування США (CENTCOM) у мережі Х

Деталі: У CENTCOM зазначають, що "його смерть порушить здатність ІДІЛ отримувати ресурси та проводити терористичні атаки".

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За даними військових США, під час операції цивільні особи не постраждали.

Дослівно: "CENTCOM, разом із союзниками та партнерами в регіоні, продовжуватиме виконувати операції, спрямовані на зниження оперативних можливостей ІДІЛ та забезпечення її стійкої поразки".