Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 июня 2024, 01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
CENTCOM, фото из сети Х

Военные США 16 июня нанесли авиаудар по Сирии и ликвидировали Усаму Джамала Мухаммеда Ибрагима аль-Джанаби, высокопоставленного члена ИГИЛ и его посредника.

Источник: Центральное командование США (CENTCOM) в сети Х

Детали: В CENTCOM отмечают, что "его смерть нарушит способность ИГИЛ получать ресурсы и проводить террористические атаки".

Реклама:

По данным военных США, во время операции гражданские лица не пострадали.

Дословно: "CENTCOM, вместе с союзниками и партнерами в регионе, будет продолжать выполнять операции, направленные на снижение оперативных возможностей ИГИЛ и обеспечение ее устойчивого поражения".

Темы: СШАСириятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
США
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
США ввели санкции против сети, финансировавшей "друга Путина" Додика
Блинкен: Хотим убедиться, что Украина достигла успеха, саммит НАТО будет этому способствовать
Последние новости
23:03
США выделят более 3 млн на печать учебников для украинских школьников
22:57
Европейский инвестиционный банк планирует увеличить свои инвестиции в оборону
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
Все новости...
Реклама:
Реклама: