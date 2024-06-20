Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
Четверг, 20 июня 2024, 01:20
Военные США 16 июня нанесли авиаудар по Сирии и ликвидировали Усаму Джамала Мухаммеда Ибрагима аль-Джанаби, высокопоставленного члена ИГИЛ и его посредника.
Источник: Центральное командование США (CENTCOM) в сети Х
Детали: В CENTCOM отмечают, что "его смерть нарушит способность ИГИЛ получать ресурсы и проводить террористические атаки".
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По данным военных США, во время операции гражданские лица не пострадали.
Дословно: "CENTCOM, вместе с союзниками и партнерами в регионе, будет продолжать выполнять операции, направленные на снижение оперативных возможностей ИГИЛ и обеспечение ее устойчивого поражения".