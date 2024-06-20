У Запорізькій області почали будувати "підземні школи"

Голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров повідомив, що на 5 локаціях розпочалося будівництво "підземних шкіл".

Джерело: Федоров у telegram

Пряма мова: "Наша глобальна задача – аби 50 тисяч учнів Запорізької області мали можливість навчатись офлайн. Реалізуємо її спільно з міською владою.

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Зважаючи на всі ризики прифронтової території, Рада оборони Запорізької області вирішила, що весь освітній процес має відбуватися в укриттях. Саме для цього і втілюємо масштабні проєкти. Розпочали будівництво на 5 локаціях".

Деталі: Федоров зазначив, що перевірив будівництво укриття для спеціалізованої школи "Січовий колегіум".

Він додав, що роботи розпочали понад тиждень тому.

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Вартість будівництва оцінюють у понад 112 млн грн. Здати об’єкт планують у IV кварталі 2024 року.

Пряма мова: "Розраховуємо, що навчання проходитиме у 2 зміни і 1000 дітей зможуть відвідувати школ".

У Запорізькій області будують "підземні школи", фото: telegram Федорова

У Запорізькій області будують "підземні школи", фото: telegram Федорова

Нагадаємо: У квітні в Харкові закінчили будувати першу підземну школу.