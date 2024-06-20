В Запорожской области начали строить "подземные школы"

Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что на 5 локациях началось строительство "подземных школ".

Источник: Федоров в telegram

Прямая речь: "Наша глобальная задача - чтобы 50 тысяч учеников Запорожской области имели возможность учиться оффлайн. Реализуем ее совместно с городскими властями.

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Учитывая все риски прифронтовой территории, Совет обороны Запорожской области решил, что весь образовательный процесс должен происходить в укрытиях. Именно для этого и воплощаем масштабные проекты. Начали строительство на 5 локациях".

Детали: Федоров отметил, что проверил строительство укрытия для специализированной школы "Сечевой коллегиум".

Он добавил, что работы начали более недели назад.

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Стоимость строительства оценивается в более чем 112 млн грн. Сдать объект планируют в IV квартале 2024 года.

Прямая речь: "Рассчитываем, что обучение будет проходить в 2 смены и 1000 детей смогут посещать школу".

В Запорожской области строят "подземные школы", фото: telegram Федорова

В Запорожской области строят "подземные школы", фото: telegram Федорова

Напомним: В апреле в Харькове закончили строить первую подземную школу.