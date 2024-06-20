На громаду Сумщини росіяни скинули за добу 21 міну

руйнування на Сумщині через ворожі обстріли, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області, на одну із громад скинули 21 міну.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 96 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади".

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"Середино-Будська громада: 21 міну скинули росіяни на територію громади".

Деталі: На Білопільську громаду ворог скинув ВОГ з БпЛА, атакував FPV-дроном, 6 вибухів.

По Краснопільській громаді бив з мінометів та артилерії, 22 вибухи.

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В Есманьській громаді зафіксували обстріли зі ствольної артилерії, мінометів і удар FPV-дроном, 12 вибухів.

По Хотінській громаді росіяни завдали удар FPV-дроном і здійснили мінометний обстріл, 4 вибухи.

По Великописарівській громаді вдарили з артилерії, мінометів та FPV-дронами. Загалом – 25 вибухів.

На Свеську громаду ворог скинув ВОГ з БпЛА, 5 вибухів.

По Миколаївській громаді окупанти здійснили атаку FPV-дроном, 1 вибух.