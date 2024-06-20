На громаду Сумщины россияне сбросили за сутки 21 мину
В течение прошлого дня россияне совершили 22 обстрела Сумской области, на одну из общин сбросили 21 мину.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 96 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская громады".
"Середино-Будская громада: 21 мину сбросили россияне на территорию громады".
Детали: На Белопольскую громаду враг сбросил ВОГ с БпЛА, атаковал FPV-дроном, 6 взрывов.
По Краснопольской громаде бил из минометов и артиллерии, 22 взрыва.
В Есманьской громаде зафиксировали обстрелы из ствольной артиллерии, минометов и удар FPV-дроном, 12 взрывов.
По Хотинской общине россияне нанесли удар FPV-дроном и осуществили минометный обстрел, 4 взрыва.
По Великописаревской общине ударили из артиллерии, минометов и FPV-дронов. В общем - 25 взрывов.
На Свескую громаду враг сбросил ВОГ с БпЛА, 5 взрывов.
По Николаевской общине оккупанты совершили атаку FPV-дроном, 1 взрыв.