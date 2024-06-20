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Окупанти повідомили про атаку 15 дронів на НПЗ і нафтобазу в Росії: вирували пожежі

Ольга Глущенко , Ірина БалачукЧетвер, 20 червня 2024, 07:11
Окупанти повідомили про атаку 15 дронів на НПЗ і нафтобазу в Росії: вирували пожежі
Соцмережі повідомляють про атаку дронів на НПЗ у Краснодарському краї РФ, фото: Astra

Російські телеграм-канали повідомили, що безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Адигеї. Пізніше губернатор Адигеї підтвердив цю інформацію.

Джерело: телеграм-канали Baza, Astra, РИА Новости з посиланням на екстрені служби, губернатор Адигеї Мурат Кумпілов у Telegram 

Деталі: За даними Baza, атака на завод почалася близько 2:30 ночі за місцевим часом.

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За попередніми даними дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.

Astra зазначає, що жителі селища Енем в Адигеї та селища Афіпський у Краснодарському краї повідомили про вибухи і пожежі.

У телеграм-каналах додали, що спочатку офіційна інформація була відсутня.

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Оновлено: Згодом в оперштабі Кубані заявили, що "інформація про пожежу на Афипському НПЗ не є достовірною".

Разом з тим російські екстрені служби повідомили, що отримали чотири звернення від жителів про вибухи в селищі Афіпський на Кубані.

Доповнено: Вранці російське пропагандистське видання РИА Новости повідомило, що засоби російської ППО за ніч нібито перехопили і знищили 15 українських безпілотників над Адигеєю, Кубанню, Брянською, Ростовською, Бєлгородською та Орловською областями.

Про можливі влучання і пожежі пропагандисти не повідомляють.

Пізніше губернатор Адигеї підтвердив інформацію про атаку.

Пряма мова Кумпілова: "Сьогодні вночі в результаті атаки безпілотника сталася пожежа на нафтобазі в селищі Енем Тахтамукайського району".

Деталі: Він запевняє, що пожежу на площі 400 квадратних метрів загасили о 6 ранку, і що нібито минулося без постраждалих.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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