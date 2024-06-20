Оккупанты сообщили об атаке 15 дронов на НПЗ и нефтебазу в России: бушевали пожары

Соцсети сообщают об атаке дронов на НПЗ в Краснодарском крае РФ, фото: Astra

Российские телеграм-каналы сообщили, что беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Адыгее. Позже губернатор Адыгеи подтвердил эту информацию.

Источник: телеграм-каналы Baza, Astra, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, губернатор Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram

Детали: По данным Baza, атака на завод началась около 2:30 ночи по местному времени.

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По предварительным данным дроны были подавлены и сбиты, однако обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар.

Astra отмечает, что жители поселка Энем в Адыгее и поселка Афипский в Краснодарском крае сообщили о взрывах и пожарах.

В телеграм-каналах добавили, что изначально официальная информация отсутствовала.

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Обновлено: Впоследствии в оперштабе Кубани заявили, что "информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной".

Вместе с тем российские экстренные службы сообщили, что получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский на Кубани.

Соцмережі повідомляють про атаку дронів на НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Відео: Baza pic.twitter.com/zclvhnVvRL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 20, 2024

Дополнено: Утром российское пропагандистское издание РИА Новости сообщило, что средства российской ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

О возможных попаданиях и пожарах пропагандисты не сообщают.

Позже губернатор Адыгеи подтвердил информацию об атаке.

Прямая речь Кумпилова: "Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в пгт Энем Тахтамукайского района".

Детали: Он уверяет, что пожар на площади 400 кв.м. потушили в 6 утра, и что пострадавших якобы нет.