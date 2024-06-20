На Вінниччині уламки "Шахеда" пошкодили об’єкт критичної інфраструктури – ОВА
Четвер, 20 червня 2024, 07:30
Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" у Вінницькій області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.
Джерело: Суспільне Вінниця, голова ОВА Сергій Борзов у Telegram
Деталі: Cуспільне повідомляло про влучання об’єкт критичної інфраструктури.
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Оновлено: Пізніше голова ОВА написав, що на території Вінниччини протиповітряна оборона працювала по 4 ворожих "Шахедах" і усі збила.
Пряма мова Борзова: "Внаслідок протиповітряного бою уламками "Шахеда" пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих нема".
Голова ОВА додав, що наразі ведуться відповідні роботи щодо ліквідації наслідків.