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На Вінниччині уламки "Шахеда" пошкодили об’єкт критичної інфраструктури – ОВА

Ольга Глущенко , Ірина БалачукЧетвер, 20 червня 2024, 07:30
На Вінниччині уламки Шахеда пошкодили об’єкт критичної інфраструктури – ОВА
ДРОН "ШАХЕД", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО СИЛ ОБОРОНИ ПІВДНЯ

Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" у Вінницькій області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

Джерело: Суспільне Вінниця, голова ОВА Сергій Борзов у Telegram 

Деталі: Cуспільне повідомляло про влучання об’єкт критичної інфраструктури.  

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Оновлено: Пізніше голова ОВА написав, що на території Вінниччини протиповітряна оборона працювала по 4 ворожих "Шахедах" і усі збила.

Пряма мова Борзова: "Внаслідок протиповітряного бою уламками "Шахеда" пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих нема".

Голова ОВА додав, що наразі ведуться відповідні роботи щодо ліквідації наслідків.

Теми: Вінницька областьШахед
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