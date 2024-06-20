В Винницкой области обломки "Шахеда" повредили объект критической инфраструктуры – ОВА

В результате падения обломков сбитых "Шахедов" в Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры.

Источник: Суспільне Винница, глава ОВА Сергей Борзов в Telegram

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Детали: Суспільне сообщало о попадании в объект критической инфраструктуры.

Обновлено: Однако позже глава ОВА написал, что на территории Винницкой области противовоздушная оборона работала по 4 вражеских "Шахедах" и все сбила.

Прямая речь Борзова: "В результате противовоздушного боя обломками "Шахеда" поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет".

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Глава ОВА добавил, что сейчас ведутся соответствующие работы по ликвидации последствий.