В Винницкой области обломки "Шахеда" повредили объект критической инфраструктуры – ОВА
Четверг, 20 июня 2024, 07:30
В результате падения обломков сбитых "Шахедов" в Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры.
Источник: Суспільне Винница, глава ОВА Сергей Борзов в Telegram
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Детали: Суспільне сообщало о попадании в объект критической инфраструктуры.
Обновлено: Однако позже глава ОВА написал, что на территории Винницкой области противовоздушная оборона работала по 4 вражеских "Шахедах" и все сбила.
Прямая речь Борзова: "В результате противовоздушного боя обломками "Шахеда" поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет".
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Глава ОВА добавил, что сейчас ведутся соответствующие работы по ликвидации последствий.